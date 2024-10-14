В дни проведения саммита БРИКС в Казани назначат 176 дополнительных электричек

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В дни проведения саммита БРИКС в Казани будут назначены 176 дополнительных пригородных поездов. Электрички будут ходить с интервалом до 20 минут, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезда будут курсировать с 19 по 25 октября по маршрутам Вахитово – Аэропорт и Казань – Аэропорт с 6.30 до 22.30.

«На данных маршрутах будут задействованы современные электропоезда в шестивагонном исполнении», – говорится в сообщении.

Вагоны поездов оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Под каждым трехместным диваном установлены розетки для зарядки гаджетов. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку для выхода на низкую платформу.

Шестнадцатый по счету саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

БРИКС — межгосударственное объединение, союз десяти стран: Бразилии, России, Индии, Китайской Народной Республики, Южной Африки, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.