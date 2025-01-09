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Пассажиром авиарейса Нижнекамск–Москва, заявившем о бомбе, оказался житель Челнов
Пассажиром, устроившим дебош в самолете рейса Нижнекамск – Москва, оказался 42-летний житель Набережных Челнов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Как сообщили в ведомстве, сегодня в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна Нижнекамск – Шереметьево, так как один из пассажиров сообщил о якобы существующей угрозе. После этого на место прибыла следственно-оперативная группа. Опасных предметов не обнаружено.
В свою очередь дебошира, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, доставили в дежурную часть транспортной полиции.
Сейчас полицейские проводят проверку, опрашиваются свидетели. Челнинца направили на медицинское освидетельствование. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – заключили в пресс-службе ведомства.
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