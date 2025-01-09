Задержан пассажир, заявивший о бомбе на борту рейса Нижнекамск – Москва

Пассажир авиарейса Нижнекамск — Москва был задержан в аэропорту Шереметьево после того, как устроил дебош и угрожал взорвать воздушное судно.

По некоторым данным, речь идет о рейсе DP 6846. Согласно информации онлайн-табло, самолет вылетел из нижнекамского аэропорта Бегишево в 16:25 и прибыл в Шереметьево в 18:25.

Во время полета мужчина вел себя агрессивно: он использовал нецензурные выражения, приставал к другим пассажирам и членам экипажа, а также заявлял об угрозе взрыва на борту. По данным ТАСС, взрывоопасных предметов на борту обнаружено не было.