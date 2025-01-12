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Пассажирку автобуса, столкнувшегося с опорой ЛЭП в Казани, увезли в РКБ
После столкновения автобуса с опорой линии электропередачи в Казани пострадали кондуктор и пассажирка, последнюю увезли медики скорой помощи. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, водитель автобуса 46-го маршрута, двигаясь в направлении улицы Кул Гали, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге автобус влетел в опору ЛЭП.
В результате наезда столб упал на проезжую часть. Движение на данном участке было заблокировано.
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