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Происшествия 12 января 2025 10:35

Пассажирку автобуса, столкнувшегося с опорой ЛЭП в Казани, увезли в РКБ

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После столкновения автобуса с опорой линии электропередачи в Казани пострадали кондуктор и пассажирка, последнюю увезли медики скорой помощи. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, водитель автобуса 46-го маршрута, двигаясь в направлении улицы Кул Гали, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге автобус влетел в опору ЛЭП.

В результате наезда столб упал на проезжую часть. Движение на данном участке было заблокировано.

#ДТП #дтп в казани #дтп с автобусом
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