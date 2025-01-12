В Приволжском районе Казани автобус врезался в столб

На улице Комиссара Габишева в Казани произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам, водитель автобуса влетел в опору ЛЭП. В результате повреждено лобовое стекло транспортного средства. На месте также работают оперативные службы. Устанавливаются все подробности произошедшего.