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В Приволжском районе Казани автобус врезался в столб
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На улице Комиссара Габишева в Казани произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Судя по кадрам, водитель автобуса влетел в опору ЛЭП. В результате повреждено лобовое стекло транспортного средства. На месте также работают оперативные службы. Устанавливаются все подробности произошедшего.
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