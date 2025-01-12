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Происшествия 12 января 2025 09:21

В Приволжском районе Казани автобус врезался в столб

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На улице Комиссара Габишева в Казани произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам, водитель автобуса влетел в опору ЛЭП. В результате повреждено лобовое стекло транспортного средства. На месте также работают оперативные службы. Устанавливаются все подробности произошедшего.

Фото: Соцсети

#ДТП #дтп в казани #автобус
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