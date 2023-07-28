Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пассажирка разбившегося на Алтае Ми-8 находится в крайне тяжелом состоянии
Состояние одной из пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае оценивается как крайне тяжелое, сообщает Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
«Состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь», – указано в сообщении.
Напомним, четыре человека, по уточненным данным, погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае.
Всего на борту находились 16 человек – 13 пассажиров и три члена экипажа. Семь человек были доставлены вертолетами спасательной службы и санавиации в город Горно-Алтайск, в республиканскую больницу.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Олег Хорохордин.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа