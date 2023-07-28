Пассажирка разбившегося на Алтае Ми-8 находится в крайне тяжелом состоянии

Состояние одной из пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае оценивается как крайне тяжелое, сообщает Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

«Состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь», – указано в сообщении.

Напомним, четыре человека, по уточненным данным, погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае.

Всего на борту находились 16 человек – 13 пассажиров и три члена экипажа. Семь человек были доставлены вертолетами спасательной службы и санавиации в город Горно-Алтайск, в республиканскую больницу.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил Олег Хорохордин.