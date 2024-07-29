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Происшествия 29 июля 2024 18:17

Пассажирка поезда Казань – Адлер рассказала о первых минутах после крушения

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Пассажирка поезда, сошедшего с рельсов под Волгоградом, рассказала о первых минутах после крушения. В комментарии под новостью о происшествии в одной из групп она написала: «Главное – живы». В беседе с корреспондентом «Татар-информа», девушка поделилась подробностями.

«Мы были в этом вагоне, он не так сильно перевернулся, как другие. И мы влетели в ‘’КамАЗ’’», – рассказала она.

Как сообщила девушка, ничто не предвещало столкновения. Ее вагон пострадал меньше, чем те, что были перед ним, но выбраться из него все равно было сложно, на помощь пришел проводник.

«Мы подьезжали уже к Котельниково, вдруг неожиданно выехал Камаз и наш поезд врезался – не ожидали такого. Мы были в девятом вагоне, его наполовину развернуло. Вагоны перед нами полностью опрокинуло. Сам локомотив был повернут на 180 градусов. Сейчас нас направили в кинотеатр в Котельниково, ждем дальнейших указаний. Мы не пострадали, но было страшно. Из вагона нам помогали выйти пассажиры и проводник», – дополнила она, подробнее в материале «Татар-информа».

Фото: © t.me/rgn_34

#сход поезда
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