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Ру Тат
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28 мая 2021  18:22

Пашинян: У нас с Путиным хорошие и теплые рабочие отношения

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И. о. Премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, как относится к Президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают «Известия».

«С Президентом России у нас очень хорошие и очень теплые личные отношения, рабочие отношения», — заявил он на мероприятии с жителями ереванского района Нор-Норк.

Он также оценил роль России в стабилизации обстановки в регионе и добавил, что Азербайджан пытается определенными действиями повлиять на результаты выборов в Армении.

19 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Стороны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

#Владимир Путин #никол пашинян
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