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Ру Тат
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20 мая 2021  05:22

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с и. о. Премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Темой обсуждения стала ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путем переговоров», — говорится в сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит выступать в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном и будет активно способствовать нормализации обстановки в регионе.

И. о. Премьер-министра Армении поблагодарил Президента РФ за усилия, которые Россия принимает для укрепления стабильности и мира в регионе.

#Владимир Путин #никол пашинян
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