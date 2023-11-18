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Пашинян: Шаги Азербайджана выглядят как подготовка к новому конфликту
Действия Азербайджана напоминают подготовку к новой войне с Арменией. Об этом заявил на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) армянский лидер Никол Пашинян, сообщает издание Tert.
«Ереван и Баку до сих пор говорят на разных дипломатических языках, и мы часто не понимаем друг друга», — констатировал политик. В связи с этим он заметил, что Баку не упоминает о трех принципах нормализации отношений с Ереваном, согласованных при посредничестве Европейского Союза. По его мнению, это усугубляет атмосферу недоверия между сторонами.
Кроме того, по словам Пашиняна, в Баку на высшем уровне называют Армению «Западным Азербайджаном», причем эти высказывания тиражируют государственные СМИ. «Нам это кажется подготовкой к организации новой войны, новой военной агрессии против Армении и является одним из главных препятствий на пути продвижения мирного процесса», — подчеркнул он.
Вместе с тем Премьер-министр Армении упомянул усилия по урегулированию отношений с Турцией. Он выразил надежду, что в ближайшее время армяно-турецкая граница откроется для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.
Три согласованных принципа мира и нормализации отношений с Азербайджаном в изложении Никола Пашиняна включают признание обеими странами территориальной целостности друг друга, делимитацию границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года и открытие регионального сообщения на основе суверенной юрисдикции сторон (с дальнейшей работой в соответствии с принципами взаимности и равенства).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре заявлял, что нужно начать «активную работу» над мирным соглашением с Арменией при посредничестве Грузии, если противоположная сторона согласится на это. Вместе с тем он не поехал на запланированную встречу с Пашиняном, которая должна была состояться в испанской Гренаде.
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