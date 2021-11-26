Пашинян заявил, что Россия играет ключевую роль в установлении мира в Карабахе

Россия играет ключевую роль в установлении мира в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи, сообщает РИА Новости.

Председатель Правительства Армении отметил, что миротворцы из России и лично российский лидер вносят огромный вклад в стабилизацию непростой ситуации вокруг Карабаха.



«Очевидна ваша личная роль и роль РФ в приостановлении войны в прошлом году. И после 9 ноября российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе, вдоль Лачинского коридора. Очевидно, что миротворцы РФ играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и регионе [в целом]», — подчеркнул Пашинян.

В Нагорном Карабахе осенью 2020 года возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Новое обострение, получившее неофициальное название Второй карабахской войны, завершилось 10 ноября 2020-го подписанием соглашения о прекращении огня.

В результате боев азербайджанская сторона установила контроль за многими населенными пунктами. При этом многие условия соглашения до сих пор не выполнены, а на линии соприкосновения регулярно возникают перестрелки.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Нагорном Карабахе сегодня создаются условия для будущей мирной жизни местных жителей.