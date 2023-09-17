Пашинян допустил, что мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

На брифинге Премьер отметил, что «энергию», затрачиваемую на закрытие Лачинского коридора и ситуацию в Карабахе стоит направить на мирные переговоры.

«Эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором. Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, считаем возможным подписание до конца года», — подтвердил он.

Однако на запланированной в октябре встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписание договора не планируется, добавил он.

Напомним, что в конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, однако затем ситуация в регионе вновь обострилась.