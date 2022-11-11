Пашинян: Армению устраивает российский вариант мирного договора с Азербайджаном

Ереван устраивает вариант мирного договора с Баку, предложенный российской стороной. Об этом в эфире Общественного ТВ страны заявил Премьер Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения принимает такой вариант развития событий, если он еще рассматривается Россией.

«Мы неоднократно заявляли, что российский вариант мирного договора с Азербайджаном для Армении приемлем. На вопрос находится ли еще в обороте российский вариант, должны ответить российские партнеры. Поскольку тема стала публичной после заявления Президента России [Владимира Путина] в Валдае, я ваш вопрос адресую российской стороне», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что 31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры России, Армении и Азербайджана. На пресс-конференции, прошедшей после встречи, Президент РФ отметил, что Ереван и Баку пока не заключили мирный договор.