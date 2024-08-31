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Политика 31 августа 2024 13:41

Пашинян: Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ

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Армения заморозила свое участие во всех органах Организации договора о коллективной безопасности, других решений официальный Ереван пока принимать не планирует. Об этом заявил армянский Премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе», – сказал Пашинян.

Ранее армянский премьер в парламенте заявлял, что «две страны – участницы ОДКБ готовили войну против Армении», но отказался называть эти страны в разговоре с журналистом, отметив, что считает это нецелесообразным.

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#армения #ОДКБ
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