Пашинян: Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ

Армения заморозила свое участие во всех органах Организации договора о коллективной безопасности, других решений официальный Ереван пока принимать не планирует. Об этом заявил армянский Премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе», – сказал Пашинян.

Ранее армянский премьер в парламенте заявлял, что «две страны – участницы ОДКБ готовили войну против Армении», но отказался называть эти страны в разговоре с журналистом, отметив, что считает это нецелесообразным.