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Пашинян: Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ
Армения заморозила свое участие во всех органах Организации договора о коллективной безопасности, других решений официальный Ереван пока принимать не планирует. Об этом заявил армянский Премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.
«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе», – сказал Пашинян.
Ранее армянский премьер в парламенте заявлял, что «две страны – участницы ОДКБ готовили войну против Армении», но отказался называть эти страны в разговоре с журналистом, отметив, что считает это нецелесообразным.
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