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МИД Армении: Пашинян не заявлял, что мы выходим из ОДКБ
Премьер-министр Никол Пашинян не говорил, что Армения выходит из Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.
«Премьер-министр Республики Армения не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, – сказал глава внешнеполитического ведомства. – Премьер-министр Республики Армения заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдем».
Те, кто считает, что Пашинян сказал «Армения выходит из ОДКБ», ошибается, заключил Мирзоян и посоветовал пересмотреть трансляцию с заседания парламента.
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