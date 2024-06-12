МИД Армении: Пашинян не заявлял, что мы выходим из ОДКБ

Премьер-министр Никол Пашинян не говорил, что Армения выходит из Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.

«Премьер-министр Республики Армения не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, – сказал глава внешнеполитического ведомства. – Премьер-министр Республики Армения заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдем».

Те, кто считает, что Пашинян сказал «Армения выходит из ОДКБ», ошибается, заключил Мирзоян и посоветовал пересмотреть трансляцию с заседания парламента.