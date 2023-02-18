Пасечник заявил об очень сложной обстановке в районе Кременной и Сватово

В районе населенных пунктов Кременная и Сватово в ЛНР наблюдается очень сложная обстановка. Из-за близости к линии соприкосновения они постоянно подвергаются обстрелам из всех видов вооружений, которыми обладают ВСУ. Об этом в рамках семинара для региональных штабов волонтеров акции «Мы вместе» рассказал врио главы региона Леонид Пасечник.

«Кременная и Сватово — очень сложная ситуация, — приводит его слова ТАСС. — Близость линии соприкосновения, и сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть [у ВСУ]. <...> И противник этим пользуется».

Ранее военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают в окрестности Сватово бронетехнику западного производства.