Подполковник ЛНР Марочко заявил о переброске ВСУ западной техники под Сватово
Вооруженные силы Украины перебрасывают бронетехнику западного производства в окрестности города Сватово на Луганщине, около которого сейчас проходит линия боевого соприкосновения. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, который сослался на сообщения неких жителей Харькова, на купянском направлении происходит переброска большого количества бронетехники для подразделений украинских войск.
«<…> отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», — поделился Марочко своим пониманием обстановки, не приводя иных деталей.