Вооруженные силы Украины перебрасывают бронетехнику западного производства в окрестности города Сватово на Луганщине, около которого сейчас проходит линия боевого соприкосновения. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, который сослался на сообщения неких жителей Харькова, на купянском направлении происходит переброска большого количества бронетехники для подразделений украинских войск.

«<…> отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск. Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населенного пункта Сватово», — поделился Марочко своим пониманием обстановки, не приводя иных деталей.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала масштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на российские источники.