Пасечник анонсировал возвращение в ЛНР 10 бойцов из украинского плена

В скором времени в ЛНР вернутся 10 бойцов, находившихся в украинском плену. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы народной республики Леонид Пасечник.

«Еще десять военнослужащих Луганской Народной Республики после долгих месяцев плена возвращаются домой! Эти бойцы стали участниками очередного этапа обмена между Российской Федерацией и Украиной, который состоялся 4 февраля», – отмечается в сообщении.

По его словам, бойцы уже получили первую медицинскую и психологическую помощь, в родную республику их сопроводит омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Пасечник также выразил благодарность федеральным ведомствам, которые ведут работу по обмену пленными.

Напомним, что 4 февраля Минобороны сообщило об освобождении 63 россиян, находившихся в украинском плену. Обмен состоялся при посредничестве руководства ОАЭ.