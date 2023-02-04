Минобороны РФ сообщило об освобождении 63 военных из украинского плена

Произошел второй обмен пленными между Россией и Украиной в 2023 году. В результате освобождено 63 военнослужащих, сообщает Минобороны.

Все бойцы уже находятся на территории России. «В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица „чувствительной категории“, обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении.

Сейчас военные получают необходимую психологическую и медицинскую помощь.