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Политика
3 августа 2022  19:04

Партия UDC заявила, что принятие Швейцарией санкций против России нарушает конституцию

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Принятие санкций против России нарушает Конституцию Швейцарии. Об этом заявила пресс-секретарь Швейцарской народной партии — крупнейшей партии Федерального собрания Андреа Зомер. 

«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — цитирует Зомер РИА Новости.

Накануне Федеральный совет принял седьмой пакет ограничений, введенных странами ЕС в отношении России, который в том числе включает эмбарго на поставки золота. Также стало известно, что власти Швейцарии решили заморозить активы Сбербанка и запретить операции с ним, кроме «упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний» российской кредитной организации.

Санкционное давление Запада на Россию увеличилось после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Седьмой пакет рестрикций ЕС принял 21 июля. 

#антироссийские санкции
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