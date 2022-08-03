Партия UDC заявила, что принятие Швейцарией санкций против России нарушает конституцию

Принятие санкций против России нарушает Конституцию Швейцарии. Об этом заявила пресс-секретарь Швейцарской народной партии — крупнейшей партии Федерального собрания Андреа Зомер.

«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — цитирует Зомер РИА Новости.

Накануне Федеральный совет принял седьмой пакет ограничений, введенных странами ЕС в отношении России, который в том числе включает эмбарго на поставки золота. Также стало известно, что власти Швейцарии решили заморозить активы Сбербанка и запретить операции с ним, кроме «упорядоченного закрытия сделок и продажи дочерних компаний» российской кредитной организации.

Санкционное давление Запада на Россию увеличилось после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Седьмой пакет рестрикций ЕС принял 21 июля.