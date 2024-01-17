Партдесант проверил соцобъекты народной программы в трех районах Татарстана

Партдесант продолжает проверку социальных объектов, которые возводятся или реконструируются в Татарстане по народной программе. Единороссы побывали в Нижнекамске, а также в Кукморском и Азнакаевском районах республики.

В Нижнекамске члены партийного десанта посетили объекты образования. Здесь в рамках народной программы проводится капитальный ремонт детсада №43 «Мишутка» и педагогического колледжа.

Детсад, рассчитанный на 220 детей, был открыт в 1980 году. В рамках капремонта тут проведут демонтажные, отделочные работы, заменят окна, двери, инженерные сети, а также обновят фасад. Будет реконструирован пищеблок и прачечная, закуплена новая мебель, приведены в порядок уличные веранды. Ожидается, что ремонтные работы завершатся к 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Секретарь Нижнекамского отделения партии, глава района Рамиль Муллин отметил, что необходимо уделить особое внимание освещению и заездам к садику. «Не менее важно построить дорогу к обновленному бульвару Баки Урманче, продумать безопасный пешеходный трафик», – поручил он.

Партдесант также оценил ход работ в педагогическом колледже, где идет капремонт. В учебном заведении, построенном более полувека назад, обучаются 800 человек.

Депутаты обсудили вопросы оформления фасада, входной группы, вестибюля, столовой, классов и спортивного зала. Капремонт будет проведен благодаря поддержке Правительства Татарстана и Министерства образования и науки республики.

В Кукморском районе члены партдесанта приняли участие в открытии Кошкинского сельского дома культуры. Он возведен по национальному проекту «Культура» на месте старого ДК. Работы, на которые было затрачено около 50 млн рублей, велись с декабря 2022 года.

В здании были обновлены фасад, кровля, пол, потолок, двери и окна, заменена электропроводка, установлено дополнительное освещение, проведена канализация и водоснабжение.

В клубе появился зрительный зал на 190 мест, обновилась библиотека. В ДК действуют 12 клубных формирований для детей и взрослых.

На открытии присутствовал секретарь Кукморского местного отделения «Единой России», глава района Сергей Димитриев.

Сегодня в селе Кошкино проживают 848 человек, из них – 185 детей и 102 молодых человека. Планируется, что новый Дом культуры смогут посещать также жители соседнего села Маскара – это еще более 200 человек.

В деревне Таллы Буляк Азнакаевского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Объект вошел в список программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Старое здание медпункта построили в середине прошлого века, обветшало и требовало ремонта.

В открытии ФАПа приняли участие глава района, секретарь Азнакаевского местного отделения партии Марсель Шайдуллин, руководитель фракции «Единая Россия» Азнакаевского района, замглавы района Роза Галеева, депутаты районного совета Артур Ногманов, Наиль Мотыйгуллин, главный врач ЦРБ Ильдар Шигапов, медицинские работники и местные жители.

Здание ФАПа построено из сэндвич-панелей, в кабинетах установлены пластиковые окна. На входе обустроен пандус для людей с ограниченными физическими возможностями. Новый ФАП отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимыми медицинским оборудованием. Здесь есть кабинет приема, процедурная комната, место ожидания для пациентов, санузел и т. д. ФАП обслуживает 126 человек, 26 из которых – дети.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России».