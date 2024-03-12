Партдесант «Единой России» продолжает проверять ход работ по капремонту в Татарстане

Фото: информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Партийный десант Татарстанского регионального отделения «Единой России» продолжает работу по контролю за строительством и ремонтом соцобъектов по народной программе.

В Набережных Челнах партийный десант, в состав которого вошли заместитель мэра, руководитель фракции «Единая Россия» в Горсовете Ирина Сагидуллина, исполнительный секретарь местного отделения партии Римма Фасхутдинова, депутаты Горсовета и члены первичного отделения №61, ознакомились с ходом капитального ремонта здания учебного корпуса Камского государственного автомеханического техникума имени Л. Б. Васильева.

«Работа по реализации проекта проходит в тесном взаимодействии со строителями, выбран стильный дизайн, кабинеты будут оснащены современным оборудованием. 1 сентября 2024 года здание планируют сдать в эксплуатацию», — пояснила главный архитектор города Малика Шамсиева.

Учебный корпус построили почти полвека назад. Здание сильно обветшало: кирпич крошился, кровля протекала, фасад был холодным. Большинство студентов не учились в корпусе, занятия проходили только в одной из его частей. На сегодня строители завершили демонтажные работы, а также утеплили фасад, расширили входную группу. Завершаются кровельные работы, специалисты приступили к отделке помещений.

В автомеханическом техникуме обучаются 1,8 тыс. студентов по 14 специальностям. Общая площадь объекта вместе с мастерскими превышает 8,3 тыс. кв. метров. Стоимость работ оценивается в 417 млн рублей. Источником финансирования выступают федеральный и республиканский бюджеты.

В Семяковском сельском поселении Муслюмовского района идет капитальный ремонт здания Дома культуры. Ход работ проинспектировал партдесант под руководством главы поселения, депутата фракции «Единая Россия» в Совете Муслюмовского района Рифас Садертдинов.

Семяковский сельский ДК построили в 1977 году. В здании есть зрительный зал на 200 посадочных мест, сцена, фойе. К услугам гостей — спортивная площадка, летняя танцевальная зона и цветочный сад. Специалисты заделают трещины в стенах и фундаменте, отремонтируют окна, крышу и крыльцо, приведут в порядок системы отопления, электроснабжения, водоотведения и вентиляции. Внутри здания обновят стены, потолок, пол и двери. Полностью сдать объект планируют к осени этого года. Всего на работы направят 32 млн рублей.

Сегодня СДК — центральное учреждение культуры сельского поселения. Здесь проходят почти все значимые мероприятия: фестивали, творческие встречи, праздничные концерты, конкурсы. На базе ДК ведут работу восемь клубных формирований для взрослых и детей, объединяющие около 70 человек.

Партийный десант во главе с секретарем первичного отделения «Единой России», главой поселения Дамиром Гайнутдиновым проверил ход ремонтных работ в сельском клубе поселка Иштуган Сабинского района Татарстана.

В сельском клубе заменят окна и двери, обновят фасад здания и проведут внутренние отделочные работы. А также приведут в порядок освещение, установят новую систему вентиляции и пожарную сигнализацию. Появится большая бильярдная зона. На обновление клуба направят 58 млн рублей.

Рабочая группа партийного десанта, которую возглавили секретарь Нурлатского отделения партии, глава района Дамир Ишкинеев и министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, посетила блок фильтровальной станции в Нурлате.

Этот масштабный проект был реализован в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» (национальные проекты в их нынешнем виде были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году — прим. Т-и). Объект открылся в конце прошлого года. Фильтровальная станция — комплекс сооружений и сетей, служащих для забора воды из подземного источника, ее очистки и дальнейшего подключения в существующую распределительную сеть. Сюда входят водозаборные скважины, насосные станции, резервуары чистой воды, водовод в две линии общей протяженностью 28,4 километра, станция водоподготовки.

Территория блока фильтровальной станции благоустроена по всем стандартам: проведены сети электро- и теплоснабжения, установлены песковые площадки и аэрационные трубы, ограждена санитарная зона. На строительство блока фильтровальной станции в Нурлате потратили почти 970 млн рублей. Ремонт объекта был включен в народную программу «Единой России».