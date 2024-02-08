Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песошин осмотрел в Нурлате построенную по нацпроекту станцию водоподготовки
Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе рабочей поездки в город Нурлат ознакомился с работой новой системы водоснабжения с водозаборным узлом, построенной по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Прежний водозабор Нурлата был построен еще в 1970-х годах прошлого века. Он находился в аварийном состоянии и не обеспечивал надежное и качественное водоснабжение.
Соответственно, новую станцию водоподготовки начали возводить весной 2022 года. Были построены 27 километров водопроводных сетей и сооружены два водозабора, включающие шесть скважин. Производительность станции равняется 10 тыс. куб. метров в сутки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 32 тыс. жителей Нурлата.
«Качество питьевой воды долгие годы оставалось одной из злободневных проблем Нурлата. Завершена реализация масштабного проекта по водоснабжению города. Администрации района совместно с эксплуатирующей организацией важно обеспечить бесперебойную работу водозабора и станции», — заметил Алексей Песошин.
В будущем к новой системе водоснабжения предполагается подключить близлежащие к Нурлату населенные пункты.
Основная цель поездки Премьер-министра РТ в Нурлатский район республики — участие в итоговой сессии муниципального Совета, посвященной результатам 2023 года.
Всего за время реализации национального проекта в Татарстане построены шесть объектов питьевого водоснабжения, в том числе четыре — в прошлом году. Помимо Нурлата, новая станция водоподготовки появилась в Алексеевском районе, также построены сети водоснабжения в селах Суровка и Белоус Тукаевского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»