Песошин осмотрел в Нурлате построенную по нацпроекту станцию водоподготовки

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе рабочей поездки в город Нурлат ознакомился с работой новой системы водоснабжения с водозаборным узлом, построенной по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Прежний водозабор Нурлата был построен еще в 1970-х годах прошлого века. Он находился в аварийном состоянии и не обеспечивал надежное и качественное водоснабжение.

Соответственно, новую станцию водоподготовки начали возводить весной 2022 года. Были построены 27 километров водопроводных сетей и сооружены два водозабора, включающие шесть скважин. Производительность станции равняется 10 тыс. куб. метров в сутки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 32 тыс. жителей Нурлата.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Качество питьевой воды долгие годы оставалось одной из злободневных проблем Нурлата. Завершена реализация масштабного проекта по водоснабжению города. Администрации района совместно с эксплуатирующей организацией важно обеспечить бесперебойную работу водозабора и станции», — заметил Алексей Песошин.

В будущем к новой системе водоснабжения предполагается подключить близлежащие к Нурлату населенные пункты.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Основная цель поездки Премьер-министра РТ в Нурлатский район республики — участие в итоговой сессии муниципального Совета, посвященной результатам 2023 года.

Всего за время реализации национального проекта в Татарстане построены шесть объектов питьевого водоснабжения, в том числе четыре — в прошлом году. Помимо Нурлата, новая станция водоподготовки появилась в Алексеевском районе, также построены сети водоснабжения в селах Суровка и Белоус Тукаевского района.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.