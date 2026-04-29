«Паровоз Победы» прибыл в Альметьевск и стал центром праздничной программы
Ретропоезд «Паровоз Победы» сделал остановку в Альметьевске, где стал центральным событием праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
В 16:35 на станцию «Альметьевская» прибыл паровоз серии «Лебедянка», за которым проследовали 12 платформ с военной техникой времен Великой Отечественной войны. Встреча состава сопровождалась пронзительными гудками и символикой Победы.
На привокзальной площади развернули масштабную программу «Поклонимся великим тем годам!». Пространство украсили праздничной атрибутикой, жителям раздавали георгиевские ленты.
Для гостей организовали концерт, фотозоны и историческую реконструкцию встречи солдат, вернувшихся с фронта в 1945 году.
От имени главы района Гюзель Хабутдиновой участников поприветствовал заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Фанис Муртазин.
Он отметил значимость подобных проектов для сохранения исторической памяти.
В составе ретропоезда представлены редкие образцы военной техники, а также тематические вагоны с портретами героев-железнодорожников.
Сам состав оформлен в стилистике военных лет – с еловыми ветвями, звездами и георгиевскими лентами.
В пресс-службе района отметили, что «Паровоз Победы» прибыл в Альметьевск во второй раз и вновь объединил жителей разных поколений, напомнив о подвиге фронта и тыла.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.