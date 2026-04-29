«Паровоз Победы» прибыл в Альметьевск и стал центром праздничной программы

Ретропоезд «Паровоз Победы» сделал остановку в Альметьевске, где стал центральным событием праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

В 16:35 на станцию «Альметьевская» прибыл паровоз серии «Лебедянка», за которым проследовали 12 платформ с военной техникой времен Великой Отечественной войны. Встреча состава сопровождалась пронзительными гудками и символикой Победы.

На привокзальной площади развернули масштабную программу «Поклонимся великим тем годам!». Пространство украсили праздничной атрибутикой, жителям раздавали георгиевские ленты.

Для гостей организовали концерт, фотозоны и историческую реконструкцию встречи солдат, вернувшихся с фронта в 1945 году.

От имени главы района Гюзель Хабутдиновой участников поприветствовал заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Фанис Муртазин.

Он отметил значимость подобных проектов для сохранения исторической памяти.

В составе ретропоезда представлены редкие образцы военной техники, а также тематические вагоны с портретами героев-железнодорожников.

Сам состав оформлен в стилистике военных лет – с еловыми ветвями, звездами и георгиевскими лентами.

В пресс-службе района отметили, что «Паровоз Победы» прибыл в Альметьевск во второй раз и вновь объединил жителей разных поколений, напомнив о подвиге фронта и тыла.