Общество 28 апреля 2026 08:23

«Паровоз Победы» побывал в Бугульме и прибыл в Набережные Челны

Передвижной музей Куйбышевской железной дороги «Паровоз Победы», посвящённый подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, сделал остановку в Бугульме.

Ретропоезд находился на железнодорожной станции вчера, 27 апреля, с 16:10 до 17:40. В его составе — 10 платформ с оригинальными экспонатами военного времени, а также тематические вагоны «Бессмертного полка».

В этом году экспозицию дополнили танк Т-70, гаубица 1939 года, миномет 1943 года, самоходные и зенитные установки, а также трофейный танк «Прага» чешского производства.

Во главе состава — паровоз серии «Лебедянка», оформленный в стилистике победного мая 1945 года. Посмотреть на исторический поезд пришли сотни жителей города.

Сегодня «Паровоз Победы» прибыл в Набережные Челны. Состав остановился на железнодорожном вокзале в 08:10 и продолжит путь в 10:50. Для жителей города подготовлена концертная программа у путей.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой

