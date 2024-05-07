Паромная переправа Казань – Верхний Услон будет закрыта 9 мая

В четверг, 9 Мая будет закрыта паромная переправа Казань – Верхний Услон. Информация появилась в телеграм-канале переправы.

«9 мая 2024 года с 08.30 до 12.00 паромная переправа будет закрыта», – указано в сообщении.

Причиной закрытия стало проведение торжественного митинга в Верхнем Услоне.

Напомним, переправа Аракчино – Верхний Услон возобновила свою работу 12 апреля.