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Паромная переправа Казань – Верхний Услон будет закрыта 9 мая
В четверг, 9 Мая будет закрыта паромная переправа Казань – Верхний Услон. Информация появилась в телеграм-канале переправы.
«9 мая 2024 года с 08.30 до 12.00 паромная переправа будет закрыта», – указано в сообщении.
Причиной закрытия стало проведение торжественного митинга в Верхнем Услоне.
Напомним, переправа Аракчино – Верхний Услон возобновила свою работу 12 апреля.
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