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Происшествия 7 мая 2024 12:46

Паромная переправа Казань – Верхний Услон будет закрыта 9 мая

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В четверг, 9 Мая будет закрыта паромная переправа Казань – Верхний Услон. Информация появилась в телеграм-канале переправы.

«9 мая 2024 года с 08.30 до 12.00 паромная переправа будет закрыта», указано в сообщении.

Причиной закрытия стало проведение торжественного митинга в Верхнем Услоне.

Напомним, переправа Аракчино Верхний Услон возобновила свою работу 12 апреля.

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