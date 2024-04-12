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Происшествия 12 апреля 2024 09:21

Сегодня откроется паромная переправа Аракчино – Верхний Услон

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Сегодня откроется паромная переправа Аракчино – Верхний Услон

Паромная переправа Аракчино – Верхний Услон будет открыта сегодня в 15.00, сообщается в официальном сообществе переправы в социальной сети.

В сообщении говорится, что переправа будет работать ежедневно с 6.00 до 20.00

#паромная переправа
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