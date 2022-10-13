ПАСЕ приняла резолюцию о «террористическом режиме» в РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о признании существующего в России политического режима «террористическим». Текст документа опубликован на сайте ПАСЕ.

Из 612 депутатов, являющихся участниками ассамблеи, в голосовании приняли участие 100. Один из голосовавших воздержался, а остальные проголосовали за принятие резолюции, рассказал в Twitter’е член украинской делегации и вице-президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению Алексей Гончаренко.

Поправку, касающуюся характеристики российского политического режима, при этом поддержали 79 депутатов ПАСЕ. Двое оказались против, а один воздержался, уточняет украинское издание «Страна.ua».

Резолюция обвиняет российские политические партии, поддержавшие присоединение к РФ новых территорий, обвиняются в «пособничестве терроризму». Документ также требует от стран — участниц Совета Европы не признавать плебисциты в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, поддержать финансирование восстановления Украины, обеспечить эту страну системами ПВО и создать специальный международный трибунал по военным преступлениям, совершенным к ходе конфликта.

В заявлении также утверждается, что действия России «нарушают международное право и несовместимы с обязанностями ядерной державы, имеющей постоянное членство в Совете Безопасности ООН».

В связи с принятием резолюции ТАСС напоминает, что «заявления ПАСЕ, являющейся консультативной структурой, не носят обязательного характера». Россия вышла из Совета Европы 15 марта этого года, вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.