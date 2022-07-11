Парламент Абхазии заинтересовался опытом Госсовета РТ по работе с экспертным сообществом

Руководитель парламента Абхазии Лаша Ашуба заинтересовался опытом Госсовета Татарстана по взаимодействию с экспертным сообществом при подготовке и обсуждении социально значимых законов, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Председатель Народного Собрания (парламента) Абхазии Лаша Ашуба прибыл в Казань для изучения опыта работы Татарстана по ряду направлений, в том числе законотворческому. Сегодня с ним встретился Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Именно на экспертное сообщество возлагаются функции анализа правоприменения. Кроме того, члены экспертных советов проводят большую разъяснительную работу, информируя о новшествах республиканского законодательства, вовлекая татарстанцев в процесс законотворчества», – рассказал гостю глава татарстанского парламента.

Он отметил, что экспертные советы работают при всех восьми комитетах Госсовета РТ. В их состав входят представители органов государственной и муниципальной власти, общественных объединений, научных учреждений, профильных сообществ.

Парламентарии также обсудили вопросы расширения и поиска новых форм взаимодействия. Мухаметшин выразил уверенность в развитии межпарламентских связей в рамках российско-абхазского стратегического партнерства.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Татарстаном и Абхазией был подписан в 1994 году. В прошлом году внешнеторговый оборот двух республик составил более 17 млн долларов.

Напомним, ранее Президент РТ Рустам Минниханов встретился с Президентом Абхазии Асланом Бжания. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и договорились наращивать товарооборот.