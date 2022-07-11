Минниханов на встрече с Бжания рассказал о планах поставки в Абхазию КАМАЗов

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с главой Республики Абхазия Асланом Бжания.

Минниханов поблагодарил Бжания за визит в Казань и интерес к сотрудничеству с Татарстаном. «Мы рады видеть, как развивается экономика Абхазии, в том числе пищевая и винодельческая промышленность, сельское хозяйство, производство стройматериалов, добывающая отрасль, гидроэнергетика. Очень хорошие перспективы имеют туризм и санаторно-курортная сфера», – сказал Президент РТ.

Он подчеркнул, что отношения Татарстана с Абхазией имеют давнюю и добрую историю: в 1994 году подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Татарстаном и Абхазией, действует Соглашение о сотрудничестве между муниципалитетами и регулярно проводится обмен делегациями.

Товарооборот между Татарстаном и Абхазией пока небольшой, однако есть все возможности для наращивания, отметил Минниханов. По его словам, Татарстан заинтересован в поставках в Абхазию грузовиков «КАМАЗ», автомобильных шин, машиностроительной и нефтехимической продукции, медицинских и фармацевтических товаров. Кроме того, Татарстан готов делиться своим опытом и наработками в сфере территориального развития, создания современной городской инфраструктуры.

Не менее перспективными для взаимодействия являются АПК, автомобилестроение, ИТ-сфера, здравоохранение и другие. «Необходимо искать новые возможности для сотрудничества. Надеюсь, сегодняшняя встреча придаст нашим связям хороший импульс», – добавил Минниханов.

Абхазия тоже заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном, отметил Бжания. «У нас два морских порта, есть транзитные возможности. Мы готовы взаимодействовать в этом направлении», – отметил он. Руководству Татарстана удалось не только сохранить промышленные предприятия, но и обновить их, добавил Бжания.

В рамках визита в Татарстан абхазская делегация посетит Агентство инвестиционного развития, технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Казанский вертолетный завод, ООО «Эйдос-Медицина», технополис «Химград» и Казанский федеральный университет, сообщает пресс-служба Президента РТ.