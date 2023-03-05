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Парковки в Казани на следующей неделе будут работать бесплатно три дня
8 марта, в честь празднования Международного женского дня, муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно. Таким образом, количество бесплатных дней работы паркинга на следующей неделе увеличится до трех.
С 2022 года муниципальные парковки в столице РТ доступны без взимания платы по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. В будние дни платный период их работы длится с 8.00 до 19.00, напоминает пресс-служба городской мэрии.
Напомним, ранее «Татар-информ» писал, что на фоне снижения числа бесплатных парковок в Казани вырос спрос на машино-места, как и их стоимость. Подробнее о ситуации на рынке читайте в материале: «Оставленную машину просто увозят на штрафстоянку»: в Казани растет спрос на парковки.
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