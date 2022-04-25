Парки Челнов к майским праздникам обработают от клещей и грызунов

Парки и скверы в Набережных Челнах начнут обрабатывать от клещей и грызунов, рассказал на аппаратном совещании главный санитарный врач Челнов Ильгизар Бариев.

«Это зависит от погодных условий. Сейчас резко стало тепло, и работа должна проходить в более интенсивном темпе. Лабораторные исследования подтверждают высокую активность клещей. Была довольно мягкая, многоснежная зима, и получилось так, что мышевидные грызуны дали большое потомство. Но прежде чем провести противоклещевую обработку, необходимо завершить дератизацию», — рассказал санврач.

Работы будут проведены на этой неделе, до майских праздников, когда в парки придет много детей и взрослых. Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил организовать данную работу главе исполкома Фариду Салахову и его первому заместителю Илье Зуеву. В числе первых необходимо обработать парки Прибрежный, Сидоровский, а также парк культуры и отдыха, расставил приоритеты градоначальник.

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