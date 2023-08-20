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Парк «Зарядье» переходит к штатному режиму из-за информации о неопознанном объекте
Московский парк «Зарядье» переходит к штатному режиму из-за информации о неопознанном объекте, сообщает РИА Новости.
Ранее на сайте парка появилась информация о том, что доступ на территорию парка временно закрыт из-за поступившей информации о неопознанном устройстве. Работники и посетители были эвакуированы.
«Парк переходит к штатному режиму работы», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью украинский беспилотник попытался атаковать Москву. О пресечении этой попытки отчитались мэр столицы Сергей Собянин и Министерство обороны РФ.
По информации военного ведомства, дрон, летевший над Ступинским районом Московской области в направлении столицы, обнаружили дежурные силы ПВО. После этого беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и упал в безлюдном районе.
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