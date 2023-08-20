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Собянин сообщил о пресечении попытки пролета БПЛА к Москве
Сегодня ночью украинский беспилотник попытался атаковать Москву. О пресечении этой попытки отчитались мэр столицы Сергей Собянин и Министерство обороны РФ.
Первым проинформировал об инциденте мэр Москвы. «Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена», — написал он в своем Telegram-канале.
Позднее Минобороны отчиталось, что около 4 часов утра была пресечена попытка совершить атаку «БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области».
По информации военного ведомства, дрон, летевший над Ступинским районом Московской области в направлении столицы, обнаружили дежурные силы ПВО. После этого беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и упал в безлюдном районе.
Ночью были временно ограничены полеты в московских аэропортах Домодедово и Внуково. По данным Telegram-каналов Baza и 112, там ввели план «Ковер», который применяют при появлении неопознанных объектов в воздушном пространстве. Самолеты перенаправили в Шереметьево, отмечает ТАСС.
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