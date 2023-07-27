Парк в Высокогорском районе РТ оборудуют новой сценой и камерами видеонаблюдения

В селе Дубъязы Высокогорского района РТ выполнят работы по благоустройству парка. На эти цели направлено 2,5 млн рублей. Данная информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком является исполком Высокогорского района. Согласно техзаданию, на объекте будет произведена расчистка площадей от кустарника и мелколесья, выложены дорожки из брусчатки, смонтирована система видеонаблюдения. Также в парке высадят новые деревья и кустарники — ель, рябину, можжевельник.

Помимо этого, в общественном пространстве возведут сцену для проведения различных мероприятий. Ее стоимость составит почти 700 тыс. рублей.

Сроки выполнения работ — до 1 сентября 2023 года. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 3 лет с даты приемки объекта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан получил грант в 164,4 млн рублей на создание новых парков и скверов.