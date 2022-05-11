Парк «Урам», Галерея современного искусства и Кремль Казани примут инклюзив-перформансы

В Казани в крытой части экстрим-парка «Урам», в Галерее современного искусства (филиал Музея ИЗО РТ) и в двух локациях на территории Казанского Кремля пройдут перформансы проекта Freeктуй от Творческой инклюзивной студии (ТИС) и хореографа Идалии Зиганшиной.

Показы состоятся 13, 15 и 18 мая соответственно. Увидеть их можно, пройдя бесплатную электронную регистрацию на каждую из площадок. Для посещения перформанса в Галерее современного искусства, обращают внимание организаторы, потребуется входной билет музея – перформанс пройдет в интерьере выставки «Лицо Божества» модного экстрим-фотографа Ольги Мичи.

Как пояснила «Татар-информу» руководитель ТИС «Э-моция» Инесса Клюкина, в показах задействован 21 человек – обучающиеся «Инклюзивной мастерской перформанса». Этот проект реализуется в Казани с сентября и стал возможен благодаря победе Идалии Зиганшиной на всероссийском конкурсе молодежных проектов образовательной арт-школы «Таврида». Актеры, участники от 20 до 40 лет с инвалидностью (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения) и без, исследовали языки своего тела, искали творческое состояние и творили совместно с хореографом, обладателем «Золотой маски» Нурбеком Батуллой и режиссером инклюзивного театра «Э-моция» Нели Суркиной.

Проект стал синтезом актерских и психологических тренингов, танца и импровизации движений и откровенных разговоров.

«Уникальность мастерской в том, что мы все были в процессе на равных, учились друг у друга, создавали не адаптивную хореографию для людей с инвалидностью, а искали способы быть разными, раскрывать уникальность каждого участника, оставаясь в совместном процессе. Freeктуй – это мозаика творческих высказываний участников, праздник разных», ­– отметила наставник проекта Неля Суркина.

В экстрим-парке «Урам» 13 мая перформанс начнется в 19 часов. В Галерее современного искусства 15 мая в 16 часов. Здесь будет реализована только одна из трех частей проекта – «Туй». В Казанском Кремле перформанс 18 мая предполагает две локации, начнется он в 18 часов. Более подробную информацию можно узнать в Telegram-канале проекта.