Парк снегоуборочной техники Казани пополнился 53 новыми машинами

Парк спецтехники Казани в этом году пополнили четыре новых роторных снегоочистителя на шасси «Амкадор» и 49 комбинированных дорожных машин на шасси «КамАЗ» для круглогодичной работы. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил замруководителя исполкома, курирующий вопросы благоустройства, Игорь Куляжев.

Кроме того, проводится капремонт комбинированных дорожных машин «Бошунг», имеющих износ более 80%. В настоящее время отремонтировано 38 единиц, до конца года планируется получить обновленными еще 13 единиц.

Всего в очистке городских дорог зимой будет задействовано 549 единиц спецтехники. К работе в зимних условиях подготовлено 428 единиц или 78% от общего количества.

В случае резкого ухудшения погоды и снегопадов в рамках оперативного плана «Буран» предусмотрена возможность увеличить количество техники до 1 тыс. единиц.

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя выступление коллеги, отметил, что наличие спецтехники и подвижного состава — это ключевая часть в комплексной уборке города.

«В этом году благодаря поддержке нашего Президента Рустама Нургалиевича Минниханова, Правительства Татарстана, мы приобрели 53 новые единицы техники, а также отремонтировали более полусотни машин. Это серьезное подспорье в нашей работе. Но, к сожалению, сохраняется нехватка водителей, которую нужно решать в текущем режиме. Также прирастаем улично-дорожной сетью — это плюс 1,5 млн квадратных метров. В целом, развитие дорожной сети — это безусловный плюс для города, но, к сожалению, финансирование на содержание и благоустройство запаздывает от развития самой улично-дорожной сети», — отметил градоначальник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что этой зимой в Казани начнут отслеживать объемы завозимого на утилизацию снега.