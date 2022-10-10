Этой зимой в Казани начнут отслеживать объемы завозимого на утилизацию снега

Этой зимой в Казани система контроля работы дорожной техники пополнится двумя новшествами. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил замруководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

«В новом зимнем сезоне на снегоплавильных пунктах по улицам Тульской и Воровского в тестовом режиме будет установлена система, которая позволит в режиме реального времени отслеживать объем завозимого на утилизацию снега. Тестирование будет проводиться с 15 октября до конца текущего года», — отметил спикер.

А на территории Вахитовского и Приволжского районов планируется испытать систему автоматизированного контроля доступа на снегоплавильные пункты. При помощи специальных меток на транспорте система сама сможет определять, находится ли транспортное средство в нужном списке, и открывать ему шлагбаум. Система позволит производить автоматическую фиксацию времени въезда и выезда, наименования организации, номера и тоннажа машины.

«По результатам тестирования станет понятно, на сколько применимы подобные системы в наших условиях», — отметил спикер.

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По словам Куляжева, на сегодняшний день в Казани завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов суммарной производительностью 15,6 тыс. кубометров в сутки. При средних снегопадах этого достаточно, чтобы полностью утилизировать снег. На случай реализации плана «Буран» будут дополнительно согласовываться 10 мест временного складирования снега.

Зимний режим в Казани начинается 15 октября и продлится по 15 апреля 2023 года. На сегодня площадь убираемых дорог в Казани составляет около 22 млн квадратных метров, из них почти 4 млн квадратных метров — это тротуары. За последние пять лет площадь убираемых дорог увеличилась на 1,5 млн квадратных метров или на 8% в связи с реконструкцией и строительством дорог.

В заключение Куляжев отметил, что минувшей зимой в Казани осадков выпало на 78% выше нормы. Это стало своеобразным вызовом и испытанием для дорожных служб. Вместе с тем были выявлены проблемы, с учетом всех замечаний в текущем сезоне будет сделано все, чтобы настроить процессы более эффективно, резюмировал докладчик.