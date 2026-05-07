«Шишкинские просторы»: в Елабуге обсудили экологию, родники и исторические склоны нового парка

В Елабуге прошли общественные обсуждения концепции нового пойменного парка «Шишкинские просторы».

Встреча, организованная Институтом развития городов Татарстана совместно с администрацией города и командой архитекторов, собрала активных жителей, волонтеров, экспертов и представителей духовенства.

Проект охватывает территорию площадью 5,77 га и станет продолжением развития Шишкинских прудов. Архитекторы бюро «М2М3» представили концепцию благоустройства поймы реки с очисткой территории, регулированием стока грунтовых вод и созданием комфортной экологичной среды для жителей и туристов.

Главной задачей проекта называют сохранение исторического контекста и формирование устойчивого пойменно-ландшафтного парка.

Одной из ключевых тем обсуждения стало состояние склонов под Спасским собором и сквером Ушкова. Жители выразили обеспокоенность сползанием грунта и состоянием старинной чугунной ограды. Горожане предложили укрепить склон подпорными стенками и провести реставрацию исторических объектов.

Эксперты пояснили, что в рамках нынешнего проекта укрепление территории планируется выполнить экологичным способом – за счет высадки более 200 деревьев, чьи корневые системы помогут стабилизировать грунт.

При этом все дальнейшие работы будут проходить под контролем археологов.

«Для сохранения нужен отдельный масштабный проект, который пройдет все экспертизы. Однако проект создания пойменно-ландшафтного парка может стать толчком для привлечения других источников финансирования для работы с объектами культурного наследия», – отметили архитекторы.

Большое внимание участники встречи уделили и вопросу сохранения родника под храмом, за которым ухаживают волонтеры.

Архитекторы сообщили, что готовы проработать благоустройство подходов к источнику, а окончательное решение о его сохранении будет принято после геологических и археологических исследований.

Заместитель директора по реализации проектов Института развития городов Татарстана Айназ Ярмиев подчеркнул, что при проектировании особое внимание уделяется мнению жителей.

«Наш подход к „Шишкинским просторам“ – это не просто благоустройство, это диалог с историей и жителями. Соучаствующее проектирование гарантирует, что новое пространство будет создано не только нашим видением, но и реальными запросами елабужан, сохраняя культурный код и духовное наследие территории», – сказал он.

Во время обсуждения жители также подняли экологические вопросы. Одной из проблем назвали использование поймы для складирования снега зимой, из-за чего на территории образовывались свалки мусора. Главный архитектор Елабуги Юлия Старогодцева сообщила, что вывоз снега уже прекращен, а в дальнейшем контроль за территорией будет усилен.

Проектом предусмотрено создание дождевых садов и естественных водоемов для регулирования грунтовых вод, строительство пешеходных дорожек на сваях, а также очистка территории от инвазивных растений – борщевика, американского клена и эхиноцистиса.

По итогам встречи администрация города сформировала перечень дополнительных задач, среди которых проведение геологических исследований, проработка восстановления исторической ограды и подпорных стен, а также рассмотрение возможности создания парковок и туалетных модулей.

Для дальнейшей работы будет создана фокус-группа из активных жителей Елабуги.