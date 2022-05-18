Парк «Прибрежный» в Челнах исследуют на наличие вредителей и болезней

В Набережных Челнах проведут лесопатологическое исследование в парке «Прибрежный». На эти цели из муниципального бюджета выделено 4 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в парке должна пройти камеральная обработка материалов, обследование, визуальная оценка состояния насаждений, выявление доминирующих видов вредителей и заболеваний, оценка пожароопасности отдельных участков. Обследованию подлежит территория свыше 290 гектаров.

Исполнителю необходимо будет предоставить отчет с рекомендациями. Подрядчик станет известен 25 мая.

Благоустройство парка «Прибрежный» организовано по программе «Развитие общественных пространств РТ» и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк в Челнах ждет деликатное благоустройство.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.