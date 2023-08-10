Власти Казани урежут число парковок для самокатов и велосипедов

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Исполком Казани решил сократить число парковок для электросамокатов и велосипедов на десять единиц. Соответствующий документ в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Сокращение связано со строительством Вознесенского тракта, а также наложением некоторых участков на частные земли. С учетом новых поправок в Казани останется 1 565 точек проката самокатов.

Напомним, весной текущего года городские власти, наоборот, расширили этот список — число точек проката было увеличено с 500 до 1 575.