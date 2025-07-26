Паралимпийский чемпион Терентьев назвал две главные цели движения «Абилимпикс»

Михаил Терентьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Движение «Абилимпикс» создано для того, чтобы люди с инвалидностью смогли раскрыть и реализовать свои профессиональные навыки. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев в Казани.

«Движение "Абилимпикс" создано для того, чтобы человек с инвалидностью почувствовал возможность реализовать себя в профессии. Вторая важная цель – показать работодателям возможности человека с различными нозологиями. Эти задачи на протяжении более чем 10 лет эффективно решаются», – отметил он.

Терентьев добавил, что впервые в Казани проводится «Абилимпикс» для участников СВО.

«Кто пережил трудности в жизни, преодолел себя, получил какие-либо навыки, становится сильнее. Люди, получившие серьезные военные травмы, в будущем должны помогать всем людям с инвалидностью найти себя в жизни», – заключил паралимпийский чемпион.

Торжественное открытие чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» прошло вчера в Казани, а сегодня идут соревнования. Занятия по разным дисциплинам проводятся на двух этажах тренировочного комплекса.

Организаторами мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее «Татар-информ» рассказывал о чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс». 259 участников из 81 региона страны собрались в Казани для участия в чемпионате.