Парад косплееров и погружение в эру фиджитал: что ждет гостей Города Игр будущего

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Начался 12-й соревновательный день Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Главная сцена Города Игр будущего станет сегодня не только точкой притяжения посетителей, но и превратится в поле для состязаний.

Программа открывается в 9 часов утра. В 10.30 здесь стартует «Погружение в Эру Фиджитал», после чего, в 11 часов, начнется финал VR-ритм-симулятора. В 15 часов гости смогут вновь увидеть парад косплееров, а в 17 часов откроется финал танцевального симулятора.

Фото: телеграм-канал «Игры будущего»

На малой сцене в 13 часов запланирован квиз об игровой индустрии «Начни игру», в 16.30 посетители смогут попасть на автограф-сессию участников блогерского дома Hype House, а с 18 и до 19 часов – на кинопоказ от Российского общества «Знание».

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» и 8 дополнительных рейсов электричек.

Так, сегодня бесплатные шаттлы ходят по следующему расписанию (время отправления в другие дни можно уточнять на сайте турнира):

• отправление от станции метро «Проспект Победы» в 8.30, 10.30, 12.00, 13.30, 14.45, 16.10, 17.30, 19.15;

• отправление от МВЦ «Казань Экспо» в 11.15, 12.45, 14.10, 15.30, 16.50, 18.15, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Подробнее о спортивной части расписания на 28 февраля читайте по ссылке.