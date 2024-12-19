Парад Дедов Морозов пройдет на ТНВ в рамках новогоднего телемарафона

В рамках 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», который пройдет в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ- Планета» в воскресенье, 22 декабря, будет организован парад Дедов Морозов.

В конце дня весь Татарстан узнает имя народного волшебника. Его выберут зрители в группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте». Интернет-аудиторию ждут в соцсетях канала.

Телемарафон подведет итоги Года семьи, который ранее был объявлен в России Президентом РФ Владимиром Путиным. С 9.00 до 21.00 в большой студии побывают более 50 семей и 100 детей, самому младшему из которых всего шесть месяцев.

Марафон будет включать истории любви, знакомство с детьми, родившимися в Год семьи, и прямые включения из зоны специальной военной операции — военнослужащие смогут поздравить своих близких с Новым годом.