«Папа защищает мир»: «Татмедиа» открыло выставку о журналистах и их родственниках на СВО

За время проведения спецоперации около 30 сотрудников АО «Татмедиа» и их родственников отправились на передовую выполнять свой долг. Ко Дню российской печати была подготовлена фотовыставка, посвященная бойцам. Корреспондент «Татар-информа» побеседовал с близкими тех, кто сейчас находится в зоне СВО.





Ко Дню российской печати АО «Татмедиа» подготовило выставку о своих сотрудниках и их родственниках, служащих на СВО. Ее так и назвали – «Татмедиа» на СВО»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татмедиа» на СВО»

Ко Дню российской печати АО «Татмедиа» подготовило выставку о своих сотрудниках и их родственниках, служащих на СВО. Ее так и назвали – «Татмедиа» на СВО».

Экспозицию сегодня впервые показали на встрече Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с представителями СМИ. На ней представлены 18 стендов с историями бойцов и фотографиями.

Фарид Мухаметшин высказал слова признательности в адрес журналистов, которые непосредственно работают в зоне спецоперации, освещают эти события в своих материалах.

Фарид Мухаметшин высказал слова признательности в адрес журналистов, которые непосредственно работают в зоне спецоперации, освещают эти события в своих материалах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Примите слова искренней признательности за то, что не остаетесь в стороне от поддержки защитников Родины, участников специальной военной операции, рассказываете о них, а также о тех, кто поддерживает жителей новых регионов и наших подшефных городов Лисичанск и Рубежное», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

«Первый год был очень тяжелым, связи почти не было, сейчас уже связываемся чаще»

Автором проекта фотовыставки стала заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Наталья Реджеп-Алиева. Ее муж Юрий Светкин с 2022 года находится в зоне проведения СВО. Сначала он попал туда по мобилизации, а теперь служит по контракту в артиллерийской бригаде.

Наталья Реджеп-Алиева: «Муж рассказывал много историй, когда люди просто не выдерживали как физически, так и морально, особенно в первый год. А на него вся ситуация никак не повлияла» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Первый год было очень тяжело, потому что связи не было месяцами. Сейчас уже все более стабильно, чаще выходим на связь, поэтому душе немножко спокойнее. Безусловно, это большие переживания, ищешь везде информацию, изучаешь телеграм-каналы военкоров, СМИ. Слава Богу, муж жив и здоров», – поделилась Реджеп-Алиева.

Ее мужу очень помогает стойкий характер, который позволяет выдерживать все физические и моральные нагрузки, добавила она.

Фото: © «Татмедиа»

«Муж рассказывал много историй, когда люди просто не выдерживали как физически, так и морально, особенно в первый год. А на него вся ситуация никак не повлияла. Когда приехал в отпуск, первым делом он пошел с сыном в аквапарк», – улыбнулась она.

«Главная информация для нас – Физик жив»

На фотовыставке представлены краткие истории сотрудников АО «Татмедиа» из разных районов республики. Так, в зоне проведения спецоперации находится Ильнур Закиров – брат главного редактора журнала «Магариф» Гелюсы Закировой.

В зоне проведения Спецоперации находится Ильнур Закиров – брат главного редактора журнала «Магариф» Гелюсы Закировой Фото: из личного архива Гелюсы Закировой

«Мы стараемся быть все время на связи. Но бывают недели и месяцы, когда мы просто ждем. Но Ильнур молодец, при любой возможности пытается нам позвонить. У него позывной Физик. И для нас главная информация, когда говорят «Физик жив», – отметила Гелюса Закирова.

Фото: © «Татмедиа»

Брат был мобилизован в октябре 2022 года и служит пулеметчиком. Весной 2024 года получил ранение, но после реабилитации вновь вернулся в зону проведения СВО. Награжден медалью «Участник СВО». Его главными качествами называют честность, трудолюбие и целеустремленность. По информации «Татар-информа», он несколько раз во время боевых действий рисковал своей жизнью ради выполнения приказа и спасения друзей.

«Когда началась мобилизация, ждал повестку. Она не пришла, и он пошел добровольцем»

Одним из тех, кому был посвящен стенд на фотовыставке, стал Рамис Шайхметов – брат редактора сайта села Большие Кайбицы Сирины Билаловой. Он служит командиром штурмовой группы и удостоен ордена Мужества за боевое отличие.

Рамис Шайхметов – брат редактора сайта села Большие Кайбицы Сирины Билаловой служит командиром штурмовой группы и удостоен ордена Мужества за боевое отличие Фото: предоставлено Сириной Билаловой

«Рамис всегда был патриотом, и когда началась мобилизация, он уже ждал повестку, но ее не прислали, и он сам пошел добровольно в зону СВО, подписав контракт. Он очень смелый, сильный и отзывчивый, никогда не оставит сослуживца в беде», – рассказала сестра бойца Сирина Билалова.

В распоряжение «Татар-информа» попало видео, где дочка Рамиса Шайхметова рассказывает о своем папе и очень ждет встречи.

«Сегодня мой папа защищает мир и всех людей, живущих на Земле. Выходит редко с нами он в эфир, но ждем мы с нетерпением вестей. И пусть он бородою весь оброс, лицо водой немного не умыл, мне хочется обнять его до слез и изо всех к нему прижаться сил», – говорит девочка на видео.

Одним из подвигов Рамиса Шайхметова стала операция по эвакуации раненых из-под обстрела. Он смог оказать первую помощь и вынести нескольких раненых на себе в безопасное место, что спасло им жизнь.

«Когда пришло осознание того, что я нахожусь в зоне боевых действий, сначала было непонятно, потом немного страшно»

Уже почти полтора года в зоне проведения СВО находится Тимур Филиппушков, который до этого работал в «Мамадыш-информе» – филиале «Татмедиа». Сейчас он служит наводчиком в десантно-штурмовой дивизии.

Тимур Филиппушков, который до этого работал в «Мамадыш-информе» – филиале «Татмедиа», сейчас служит наводчиком в десантно-штурмовой дивизии Фото: из личного архива бойца

«Поначалу было сложно. Нагрузка тяжелая, но подготовка была серьезная. Каждый день на протяжении месяца мы отрабатывали общевойсковые приемы, владение оружием, обучались обращению с переносными комплексами и гранатометами. Когда пришло осознание того, что я нахожусь в зоне боевых действий, сначала было непонятно, потом немного страшно, ведь не каждый день видишь такие вещи. Но потом стало привычно. Очень быстро мы освоились и психологически привыкли к обстановке, сейчас уже все привычно», – рассказывает Тимур.

Как пояснили в редакции филиала, в коллективе он всегда отличался позитивным настроем, был душой компании и умел поддержать любую беседу, сочетая в себе вдумчивость и серьезность вместе с безбашенностью и смелостью.

Фото: © «Татмедиа»

До подписания контракта в июне прошлого года Тимур не имел опыта военной службы, однако не смог остаться в стороне. Уже через неделю после увольнения молодой солдат прибыл на один из военных полигонов Луганской области.

В последующем выставка переедет в здание АО «Татмедиа».