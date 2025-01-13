АО «Татмедиа» организовало выставку о сотрудниках и их родственниках на СВО

Ко дню печати АО «Татмедиа» подготовило выставку о своих сотрудниках и их родственниках, служащих на СВО. На каждом слайде указаны краткая история бойца и его главные качества. Экспозицию впервые представили на встрече Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с представителями СМИ.

«Экспозиция "Татмедиа на СВО" представляет собой выставку из фотографий сотрудников АО «Татмедиа» и их родственников, которые участвуют, либо участвовали в специальной военной операции. Всего за время проведения СВО на передовую отправились около 30 сотрудников и их родственников», — рассказала заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Наталья Реджеп-Алиева.

Ее муж также находится на СВО, и ему посвящен один из слайдов выставки. Он оказался в числе мобилизованных и вот уже два года служит в зоне проведения спецоперации в составе артиллерийской бригады.

«Первый год было очень тяжело, потому что связи не было месяцами. Сейчас уже все более стабильно, чаще выходим на связь, поэтому душе немножко спокойнее. Безусловно, это большие переживания, ищешь везде информацию, изучаешь телеграм-каналы. Слава Богу, муж жив и здоров и ранений пока не получал», — поделилась Реджеп-Алиева.

На выставке представлены истории людей из разных районов Татарстана. Так, на СВО находится брат главного редактора журнала «Магариф» Гелюсы Закировой Ильнур Закиров.

«Мы стараемся быть все время на связи. Но бывают недели и месяцы, когда мы просто ждем. Но Ильнур молодец, при любой возможности пытается нам позвонить. У него позывной Физик. И для нас главная информация, когда говорят "Физик жив"», — отметила Гелюса Закирова.

В последующем выставка переедет в здание АО «Татмедиа».