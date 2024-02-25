Папа Римский Франциск призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Папа Римский Франциск во время своего традиционного воскресного обращения к верующим призвал к дипломатическому урегулированию украинского конфликта «через возвращение к гуманности». Об этом передает ТАСС.

«Эта война разоряет не только часть Европы, но и провоцирует глобальную волну страха и ненависти, — заявил понтифик. — Вновь призываю к тому, чтобы обрести гуманность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в поиске справедливого надежного мира».

Он также напомнил о страданиях людей Палестине и Израиле и указал на проблему климатических изменений, упомянув в этом контексте природные катаклизмы в Монголии.

87-летний понтифик появился в окне Апостольского дворца и прочел проповедь, хотя накануне он отменил аудиенции из-за легкого недомогания.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.