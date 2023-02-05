Папа Франциск заявил о готовности встретиться с президентами России и Украины

Папа Римский Франциск заявил, что всегда готов встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Понтифик сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов своего пресс-пула, сообщает ТАСС.

«Я открыт для встречи с обоими президентами — и Украины, и России. Я всегда открыт для встречи. Если я не поехал в Киев, то только потому, что в настоящий момент невозможно поехать в Москву», — подчеркнул глава католической церкви.

Франциск также напомнил о своем визите в посольство РФ при Ватикане сразу после начала широкомасштабных боевых действий, «чтобы сказать, что хотел поехать в Москву и поговорить с Путиным, понять, была ли малейшая возможность переговоров».

При этом понтифик подчеркнул, что противостояние на Украине не является единственным конфликтом в мире. «Годами идет война в Сирии, более десяти лет войной охвачен Йемен, в Мьянме рохинджа вынуждены покинуть родину, везде — в Латинской Америке сколько очагов конфликтов. Да, есть войны, от которых больше шума. Но война — это всегда самоуничтожение», — заключил он.