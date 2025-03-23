Папа Франциск впервые появился перед верующими после перенесенной пневмонии

Папа Римский Франциск в 2013 году

Фото: www.casarosada.gob.ar

Папа Римский Франциск сегодня впервые появился перед верующими после перенесенной им двусторонней пневмонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Восьмидесятивосьмилетний понтифик вышел на балкон на пятом этаже римской клиники «Джемелли». Папа провел 38 дней в своих апартаментах на последнем, десятом этаже здания, которые на это время стали больничной палатой.

На площади перед клиникой собрались сотни верующих, которые желали увидеть выздоравливающего главу Римско-католической церкви. Перед появлением Франциска толпа скандировала его имя.

Папа не стал произносить традиционную воскресную проповедь (ее распространила пресс-служба Святого престола), а просто поприветствовал собравшихся и благословил их.

«Я благодарю всех! Вижу синьору с желтыми цветами, она молодец», – сказал понтифик в поднесенный ему микрофон. Он пробыл на свежем воздухе около трех минут.

Через десять минут после завершения встречи с верующими Папа Франциск покинул клинику на автомобиле, направившись в свою резиденцию в Доме святой Марфы в Ватикане.