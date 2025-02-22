Папа Франциск находится в критическом состоянии после астмоподобного приступа

Папа Римский Франциск в 2013 году

Фото: www.casarosada.gob.ar

Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии после перенесенного сегодня утром острого респираторного кризиса. Об этом сообщают «Новости Ватикана» со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Респираторный кризис, похожий на астму, потребовал применения высокопоточного кислорода, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, анализы крови выявили связанную с анемией тромбоцитопению, которая потребовала переливания крови.

«Святой отец остается бодрым, он провел день в кресле, хотя чувствует себя хуже, чем вчера. На данный момент прогноз остается осторожным», – подчеркнули в Ватикане.

Папа Римский Франциск был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей. Позднее у 88-летнего понтифика была диагностирована двусторонняя пневмония.